Nuoto – Successo alla “Dugoni” per il collegiale

Mantova Due importanti appuntamenti collegiali per iniziare al meglio il 2020 dei nuotatori degli impianti Sport Management divisi tra Mantova e Monza. Si è svolto tra il 2 e il 5 gennaio presso la piscina sport Management “Dugoni” di Mantova il primo collegiale di nuoto del 2020. Presenti ben 45 atleti di 4 sezioni nuoto degli impianti Sport Management (provenienti dalle piscine Massa, Montecchio, Desenzano e Mantova) sotto la supervisione dei tecnici Massimo Melani (Massa), Roberto Brunori (Montecchio), Marco Colombo (Desenzano) e Andrea Cavicchini (Mantova). A commentare lo svolgimento del collegiale di Mantova è proprio Marco Colombo, tecnico della sezione nuoto della piscina Sport Management di Desenzano (Bs) che racconta: «Due sedute di allenamenti giornalieri in piscina più una seduta defaticante a corpo libero in palestra. Gli allenatori hanno espresso il loro gradimento visti l’impegno e la positiva partecipazione dei loro atleti».