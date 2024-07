Successo a Ceresara per il progetto di Giocosport dell’Istituto Comprensivo

CERESARA – Si è concluso, di recente, il progetto GiocoIC che ha coinvolto i bambini delle classi quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo di Ceresara. L’iniziativa, gratuita per le famiglie, è stato ideata dalla docente Sonia Ghizzi, referente sportiva della Scuola Primaria e coordinata dal docente Marco Giazzi. In cinque giorni, i bambini partecipanti hanno potuto sperimentare e conoscere sport nuovi mettendosi in gioco quotidianamente in tornei a squadre dopo un percorso di allenamento specifico. La dirigente scolastica Anna Raccuia ha sostenuto questo progetto «sapendo di poter contare su un corpo docente di alto livello ho voluto offrire ai bambini la possibilità di concludere l’anno scolastico in modo divertente, utilizzando lo sport come facilitatore di coesione sociale e di sviluppo dell’autonomia. Si sono create nuove amicizie, i docenti hanno sviluppato competenze didattiche e si è consolidato anche il rapporto di stima e fiducia fra i bambini e gli insegnanti anche al di fuori dal puro contesto scolastico».