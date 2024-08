Basket serie B Interregionale – Jb Stings, il debutto è previsto il 26 settembre alla Tea Arena con il Sansebasket Cremona

Mantova Se non vi saranno cambiamenti nel calendario (al momento provvisorio), il debutto ufficiale dei Jb Stings, nel girone C della Serie B Interregionale, è fissato per domenica 29 settembre. Il quintetto di Pablo Romero inizierà davanti al pubblico amico alla Tea Arena (ore 19) contro il Sansebasket Cremona. Come detto, il calendario è provvisorio ed è stato inviato alle società per eventuali modifiche, quindi la Federazione non l’ha pubblicato ancora. Con l’arrivo di Patrizio Verri, ala classe 1988, per i biancorossi il mercato in entrata è chiuso. A tal proposito ecco il commento del presidente del Curtatone Angelo Pinzi: «La squadra è completa e sono molto soddisfatto della campagna acquisti che abbiamo portato avanti nelle ultime settimane». Moustapha Lo, Ygor Biordi, Lorenzo Ziviani e appunto Patrizio Verri sono le quattro novità in entrata, che si aggiungono ai confermati Boudet (il capitano), Pasquino, Peralta, Aguirrezabala, Bortolotto, Miladinovic, Almeida Pires e Mellaca. Quest’ultimo è stato ufficializzato ieri. Guardia di 190 cm, classe 2005, nella prossima stagione vestirà la canotta Jb Stings ,sia con la prima squadra in Serie B sia nell’Under 19, dove ricoprirà ancora il ruolo di capitano.