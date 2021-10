Basket Serie C Silver – Quistello, esordio amaro con il Casalmaggiore (58-71)

QUISTELLO Il cammino della Negrini non è iniziato sotto i migliori auspici nel girone Verde della serie C Silver. La squadra di Moreno Marzi ha perso a Quistello col Casalmaggiore, forte di Verzellesi, Raskovic, Frisullo e Orlandelli che hanno giocato in terra mantovana. Solo nel primo quarto il quintetto del coach toscano ha retto; per il resto i casalaschi sono stati sempre in vantaggio. «Riconosco che non è andata bene – afferma Marzi – Eravamo riusciti a portarci a meno cinque. Loro comunque hanno meritato il vantaggio e alla fine si sono portati a casa il successo. Non abbiamo potuto schierare Faccioli, atleta di peso per noi. Il nostro comunque è un lavoro a lungo termine, avendo puntato sui giovani».

Ricordiamo che martedì 19 la Negrini Quistello recupera a Montichiari la gara col quintetto di Riccardo Piccinelli, ex coach dell’Asola: la prima di campionato non si è potuta giocare per l’inagibilità dell’impianto della compagine monteclarense.