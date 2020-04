Calcio Serie D – Gli ultras biancorossi portano la spesa agli anziani

MANTOVA I tifosi biancorossi sono scesi in campo per sostenere da vicino la popolazione mantovana in questo momento di difficoltà. Lo hanno fatto da subito. Prima lo striscione, ancora appeso fuori dall’ospedale Carlo Poma per esprimere vicinanza e solidarietà nei confronti dei medici e infermieri, impegnati, in prima linea, nella lotta al Coronavirus. Poi il sostegno alla raccolta fondi proposta da Mattia Marchesan su gofundme.com, che ha visto il sostegno anche della tifoseria francese, del Lens, gemellata con quella virgiliana. Gli ultras biancorossi non sono rimasti con le mani in mano e si sono dati da fare per aiutare la popolazione virgiliana. Gli amici di Prato hanno fatto recapitare alla Protezione Civile delle mascherine per i mantovani, alle quali si sono aggiunte quelle procurate dal sindaco Palazzi e dalla Regione. Su iniziativa del Comune di Mantova gli ultras della Te hanno partecipato alla consegna delle mascherine in città e da qualche settimana stanno aiutando gli anziani consegnando la spesa direttamente a casa. Ma non finisce qui. Inoltre è partita un’altra iniziativa, sempre a favore degli anziani, attraverso il sostegno della Fondazione Mazzali. Possono contribuire tutti i tifosi con la raccolta fondi, attraverso il portale GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/aiuta-la-fondazione-mazzali-onlus, O con bonifico bancario: IBAN: IT 47 J 056 96 11500 000003843X12, Banca Popolare di Sondrio. Causale: Donazione Emergenza COVID-19.