Calcio 2a Categoria – La Rapid Viadana sfida la Cerredolese nei quarti di Coppa

Viadana Reduce dal largo successo casalingo (6-2) ottenuto in campionato ai danni del San Faustino, la Rapid Viadana torna in campo stasera a San Michele dei Mucchietti (ore 21.15) per affrontare la Cerredolese (milita nel girone E di Modena) nella gara secca dei quarti di finale della Coppa Reggio Emilia di Seconda Categoria. La squadra mantovana ha eliminato nell’ordine la Gualtierese (battuta 2-1) e la Borzanese (2-0), per la prima volta però gioca in trasferta, per giunta su terreno sintetico. «L’impegno ravvicinato non è mai facile da gestire – afferma mister Giuseppe Galati – siamo contati e dovremo fare una lunga trasferta per affrontare una squadra molto organizzata e abituata a giocare sul campo in sintetico. Detto questo, andiamo là per fare la nostra partita e cercare di vincerla per proseguire il cammino in Coppa».