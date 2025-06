Calcio 3a Categoria – Obiettivo promozione e torna la Juniores. Mister Negrini: “Vogliamo dare un presente e un futuro all’Ostiglia”

Ostiglia Mister Emanuele Negrini guiderà l’Ostiglia nella nuova avventura in Terza Categoria. Prende il posto di Simone Losi, tecnico che ha fatto molto bene nell’ultima stagione, chiudendo la stagione regolare al quarto posto con 61 punti prima dell’eliminazione ai play off per mano dello Juniors Cerlongo. «La campagna acquisti è stata complicata – esordisce Negrini – non è facile convincere i giocatori a scendere in Terza Categoria. La nostra base di partenza, però, è solida: abbiamo confermato in blocco la squadra che ha centrato i play off, aggiungendo tre innesti di valore ed esperienza come Gazzi, Cosenza e Gavioli. Sulla carta abbiamo migliorato l’organico, ma ovviamente sarà il campo a dire la verità. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo salire in Seconda». Il tecnico ammette di non conoscere ancora nel dettaglio le dinamiche del girone: «Sono stato lontano dalla Terza per qualche anno e non conosco bene le avversarie, ma so che ci sono squadre ben attrezzate». Una novità importante riguarda anche il settore giovanile: «Dopo alcuni anni di assenza torna la formazione Juniores, all’interno di un progetto di programmazione attenta e ambiziosa. Alcuni ragazzi verranno progressivamente inseriti in prima squadra per allenarsi e disputare qualche partita. Vogliamo dare un presente e un futuro all’Ostiglia».