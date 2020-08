Calcio a 5 Serie A – Mantova, sfuma Rafinha. Rondelli chiama Altinier, che dice no. Su Cristian il Legnago

MANTOVA Ferragosto alle porte, ma in casa Mantova Calcio a 5 si continua a lavorare per plasmare la squadra che il prossimo anno affronterà la seconda stagione nel massimo campionato del futsal italiano. Il ds Cristiano Rondelli, nonostante il periodo di vacanze, è sempre pronto a sondare il mercato insieme a mister Despotovic. Alcuni acquisti sono già arrivati. Ora si cercherà di completare la rosa con 3 acquisti mirati che possano alzare la qualità del gruppo. Per un attimo Rondelli ha sognato il colpo Altinier. L’ex attaccante del Mantova, dopo il suo addio al Mantova, è stato tempestato di telefonate. Chi per sapere i motivi della separazione dal Mantova, chi invece per proporgli un futuro. Ci ha provato la Governolese, squadra dilettantistica mantovana e ci ha provato pure il Mantova Calcio a 5. La risposta è stata “no”. Altinier sta valutando in questo momento delle offerte, che arrivano anche dalla Serie C, in primis quella del Legnago, che avrebbe già preso informazioni. Rondelli quindi sarà costretto a spostare il mirino. Ieri è sfumato anche il sogno Rafinha. Sarebbe stato un acquisto di grido per la società virgiliana che vuole andare in quella direzione. In questo momento si cerca un giocatore straniero. Si cerca su più fronti, anche in Sud America, ma al momento ancora nulla. Sarà solo questione di tempo.