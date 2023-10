Calcio a 5 Serie A – Savia… testa e cuore: un punto col Pomezia (3-3)

MANTOVA Primo punto per il Saviatesta: al Neolù è 3-3 con la Fortitudo Pomezia. La compagine romana per la verità domina la gara, ma spreca davvero tanto. I biancorossi, invece, sono bravi a sfruttare le poche occasioni concesse e strappano un 3-3 finale preziosissimo. Ma non c’è tempo per riposare: domani sera si va a Rho per il secondo turno di Coppa Divisione (ore 19.30) e venerdì altra trasferta ad Avellino per la terza di campionato.

La cronaca. Partono subito forte gli ospiti con De Castro che spara alto. Il Saviatesta risponde con una timida conclusione di Cabeca, che finisce sull’esterno della rete. Altra occasione per i biancorossi sull’asse Lemos-Misael, ma il numero 10, a tu per tu con Molitierno, sbaglia completamente la conclusione. I virgiliani ci credono e continuano a spingere. Ci prova anche Salas, che riceve direttamente da Fior e prova il colpo di testa, ma la sfera finisce sopra la traversa. A passare per primi sono invece i laziali, al 7’: Raubo riceve da Zanotto e batte Fior. Il Saviatesta reagisce e sfiora il pari con un tiro di Cabeca che scheggia l’incrocio dei pali. A metà del primo tempo viene espulso mister Milella per proteste su un fallo precedente ai danni di Cabeca. In un momento di grande tensione è dunque Misael, su assist di Cabeca, a riportare l’equilibrio (17’). Nei minuti finali del primo tempo Fior si supera e salva il risultato mandando in scivolata la palla sulla traversa.

Nella ripresa partono fortissimo gli ospiti: Raubo colpisce due volte il legno. Il Saviatesta incassa il colpo e passa al 26’: ci pensa il solito Cabeca a portare in vantaggio i suoi con palla da una parte e portiere dall’altra. L’illusione dura giusto 4 minuti, poi Raubo fa doppietta e 2-2. Nel finale la rete di Dudù fa tremare (e pure rima) il Neolù, ma nel disperato assalto finale col portiere volante, il Saviatesta trova il definitivo 3-3 con una sassata di Cabeca. Who else?