Calcio dilettanti, le amichevoli – Prove generali per le “big” mantovane

Mantova E’ il giorno delle prove generali per tutte le big mantovane che già mercoledì, o al più tardi domenica prossima, faranno il loro esordio ufficiale in Coppa. Il programma odierno delle amichevoli propone tanti interessanti incroci tra squadra virgiliane di diverse categorie. Occhi puntati sullo stadio “Lusetti” di Castiglione e sulla sfida tra i Mastini rossoblù e la Poggese neopromossa in Promozione (ore 16.30). La squadra aloisiana fino a qui ha rimediato soltanto delle “magre”, l’ultima in ordine di tempo mercoledì contro la Correggese (1-4); è vero che le fatiche della preparazione si fanno sentire e i risultati adesso non contano, ma il Castiglione deve battere un colpo per guardare con maggiore fiducia e autostima agli imminenti impegni ufficiali. Quanto alla Poggese, nell’ultima uscita col San Felice ha fatto un figurone, però oggi l’asticella si alza notevolmente. Se il caldo non farà da guastafeste, ci sarà da divertirsi. E’ Eccellenza contro Promozione anche al Don Aldo di Castel Goffredo nel match tra Castellana e San Lazzaro (ore 15). Anche in questo caso le premesse per assistere a una bella partita ci sono tutte, tra due squadre che non si risparmiano in fase offensiva e, semmai, devono registrare qualcosa nei meccanismi difensivi. Così almeno è parso mercoledì nelle rispettive sfide contro Sporting Brescia (battuto 4-3) e Luzzara (2-2).

La Governolese torna in campo a Pastrengo, ma stavolta se la vedrà col Montecchio Maggiore (ore 16.30). Nelle tre uscite precedenti i Pirati hanno rimediato altrettante sconfitte di misura, interrompere la striscia sarebbe importante soprattutto per il morale. Union Team Marmirolo e Asola hanno invece scelto come “sparring partner” i vicini di casa di Porto (si gioca al Canuti) e Casaloldo: entrambe le gare inizieranno alle ore 16. Avversari di categoria inferiore, quindi, ma test utili per verificare la condizione a pochi giorni dall’esordio ufficiale, in particolare per il Marmirolo che giocherà in Coppa già mercoledì sera contro il San Lazzaro.

In campo oggi anche quasi tutte le mantovane di Prima Categoria, molte all’esordio stagionale. Detto del Porto, in ordine sparso segnaliamo l’impegno della neopromossa Medolese contro la Juniores dell’Asola, a Casalromano (ore 17). La Serenissima terrà a battesimo il nuovo Soave (ore 17), mentre Curtatone-Ceresarese (al Boschetto, ore 16.30) sarà una rimpatriata per il tecnico rossoblù, Carturan, passato in estate dai rossoverdi alla neopromossa Nac. Avversari di Seconda Categoria anche per Gonzaga (affronta il New Castellucchio alle 16) e Villimpentese (Roverbellese, ore 15.30), mentre l’“emiliana” Viadana ha scelto il Mezzani per la prima esibizione pochi giorni dopo il raduno (15.30).