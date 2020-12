Scossa di terremoto con epicentro a Salizzole avvertita anche nel Mantovano. Magnitudo 4,4. Nessun danno

MANTOVA Paura oggi poco dopo le 15.30 per una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Salizzole, a pochi chilometri dal confine tra le province di Verona e Mantova. Il sisma è stato avvertito anche nal mantovano e in particolare nelle zone di Villimpenta, Castel d’Ario e Roncoferraro. Non risultano danni ma sono state scomunque segnalate delle cadute di oggetti nelle abitazioni. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. La scosa è stata registrata alle 15.36 con magnitudo 4.4 ed epicentro a a 9 chilometri di profondità nel territorio di Salizzole, a tre chilometri circa dal paese. Tra le 14.02 e le 14.44 erano state registrate altre due scosse sempre con epicento a Salizzole; la prima di magnitudo 3,4 a 11 chilometri di profondità e la seconda di magnitudo 2,9 e 19 chilometri di profondità. In precedenza nel Mantovano era stata avvertita anche la scossa delle 12.19 con epicentro in Croazia di magnitudo 6.4. Per i sismologinon ci sarebbe una correlazione tra i due eventi.