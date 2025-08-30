Calcio femminile – Il Mantova Women si presenta domenica a Campo Canoa nel “Vista Lago Festival”

Mantova Prosegue spedita la preparazione del Mantova Women per la nuova stagione di Eccellenza. Domani le Vipere verranno presentate al pubblico dalle 19.30 in occasione del Vista Lago Music Festival a Campo Canoa, con la skyline di Mantova sfondo ideale per le foto di rito. «Lunedì inizieremo la terza settimana di allenamenti – spiega il dt Michele Balasini -. C’è tanto entusiasmo da parte delle ragazze per l’esordio casalingo in campionato di domenica 14 settembre contro il Cavenago. Ma prima saremo ospiti speciali al Festival. Sarà un’occasione interessante per far conoscere la nostra realtà e quella del calcio femminile alla città. Il nostro obiettivo, assieme ad altre società mantovane, è promuovere il calcio dilettantistico femminile e diffonderlo in tutta la provincia. Riteniamo ci sia una buona base da valorizzare, sia di ragazze che di bambine, che vogliono avvicinarsi a questa realtà. Durante la presentazione interverrà anche il presidente Marzio Guernieri, che illustrerà la nostra storia e i nostri obiettivi. Per noi è il quarto anno in Eccellenza dopo la fondazione della società nel 2021 e la vittoria del campionato Promozione nella prima stagione. Essere Mantova Women significa rappresentare un’identità ben precisa: la città».