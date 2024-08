Calcio Prima Categoria – La Villimpentese parte con un pari in Coppa. Ciccone: “Me lo tengo stretto”

VILLIMPENTA Una sfida dal sapore di campionato. Così possiamo definire l’incontro di Coppa tra Gonzaga e Villimpentese, terminato in parità (1-1). «È stata una sfida dagli alti ritmi – spiega mister Gerardo Ciccone – . Non me l’aspettavo, soprattutto visto il periodo. Loro hanno corso tanto nel primo tempo, mentre noi abbiamo aspettato il momento giusto per colpire. Nella ripresa, quando tutto sembrava in controllo, ci siamo ritrovati in dieci per il doppio giallo a Mariani. Da li in poi siamo andati in sofferenza e il Gonzaga ne ha approfittato, trovando il pari». Un risultato che l’allenatore si tiene stretto, vista la mancanza di diversi giocatori a causa di infortuni e impegni: «Dobbiamo limare degli errori che è normale commettere in questa fase. Stiamo affrontando queste gare con una rosa ridotta all’osso: questo è l’unico vero rammarico. Sto tirando il collo a tutti e 14 i ragazzi a disposizione». Domenica è già tempo di tornare in campo. «Con la Serenissima – conclude Ciccone – faremo degli esperimenti in vista dell’esordio a Medole. Il campionato ha la priorità, ma non per questo snobberemo la Coppa. Purtroppo non potrò contare su Ghezzi nè sugli infortunati Bianchi e Braghiroli, sullo squalificato Mariani e sull’acciaccato Halili».