Calcio Promozione – L’Union Marmirolo non muore mai: Dentale agguanta l’Orsa Iseo al 93’

Adro (Bs) Dopo aver visto sfumare diversi punti nella fase finale delle partite, l’Union Team Marmirolo ha reso la pariglia ad un’avversaria, l’Orsa Iseo, nell’anticipo della seconda di ritorno del campionato di Promozione. Un punto prezioso, ancorché meritato, da parte della squadra di mister Cobelli. I neroverdi hanno faticato nei primi 20’ di gara, ma poi si sono ripresi, sfiorando più volte il pareggio, che è arrivato soltanto al 93’ per un giusto rigore, trasformato da Dentale, di ghiaccio nel trafiggere Paderno.

I sebini, dicevamo, sono subito propositivi e partono a cannone. Subito i padroni di casa trovano il vantaggio con Manzoni, abile a sfruttare l’assist dalla destra di Pasinetti. Successivamente l’ex San Pancrazio prova a trovare la gioia personale ma sbatte contro l’estremo difensore mantovano Signorini, prodotto del vivaio marmirolese: con la sua parata il portierino ospite tiene a galla i suoi. Scampato il pericolo l’Union crea tre occasioni prima del riposo, la prima con Gjinaj, la seconda con Dentale, il cui tiro da dentro l’area viene messo fuori forse con un braccio e al 45’ con Luppi, che mette fuori da ottima posizione dopo una sponda al volo di Thai Ba sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa il team di Cobelli cerca ancora il pari, dicevamo, che arriva soltanto nel recupero: prima un’occasione sprecata da Tavelli, poi sul capovolgimento di fronte, mani in area di Cavagnis e penalty. Dal dischetto trasforma Dentale. C’è anche il tempo per una ulteriore occasione, ma su contropiede il tiro di Mattia Romano è fuori: avrebbe potuto essere il clamoroso punto del 2-1. «Abbiamo preso un punto meritato – dice a fine gara mister Alessandro Cobelli – all’inizio ci siamo trovati a mal partito su un campo sintetico piccolo. Abbiamo preso un gol, poi in un’altra circostanza è stato bravo Signorini a tenerci in vita. Nel finale avremmo anche potuto vincerla, ma per quanto visto in campo, probabilmente, il pareggio è giusto».