Basket serie C – A Mantova comandano i Jb Stings. Il S. Pio X lotta ma si deve inchinare

Mantova Il San Pio X lotta con onore nel derby del PalaSguaitzer ed esce sconfitto 62-72 contro la capolista Jb Stings, che infila così la 12esima vittoria consecutiva.

Dopo un buon avvio nei primi tre minuti, il San Pio X viene superato da un parziale di 9-0 con tre bombe consecutive. Malagutti e Arici provano a guidare i virgiliani di casa, ma le basse percentuali al tiro non permettono di accorciare le distanze. La squadra di coach Romero allunga sul 19-7 al 7’, con coach Gabrielli costretto a chiamare timeout. Il San Pio X si rilancia con un mini parziale di 5-0. Sulla sirena del primo quarto, però, Ihedioha firma il 28-13 degli ospiti. Il San Pio X mostra di crederci anche all’inizio del secondo periodo, anche se il canestro non premia l’intensità offensiva dei biancorossi. I Jb Stings ne approfittano per allungare sul +20 e per abbassare i ritmi del gioco. A metà del quarto, il San Pio X deve fare a meno di Trazzi momentaneamente per un problema al ginocchio, ma i padroni di casa continuano a spingere e riescono finalmente a sbloccarsi con un parziale di 7-0 che riapre l’incontro (21-33 al 17’). Dopo il canestro di Ammannato, il San Pio X spinge di nuovo con Arici per il -11, aprendo così un finale piuttosto combattuto. Squadre al riposo sul 31-44.

L’inizio del secondo tempo è promettente per i cittadini, che in meno di quattro minuti si portano per la prima volta a -9 (35-44 al 24’). Il 5-0 di Ammannato respinge il tentativo di rimonta e i Jb Stings riprendono fiducia col canestro nelle azioni successive. Così, la squadra di coach Romero tocca nuovamente il +20, ma il San Pio X non sembra assolutamente mollare la presa. Al 30’, il tabellone indica 59-39. Nonostante lo svantaggio importante, il San Pio X resta pienamente in partita e impedisce ai Jb Stings di rendere più pesante il passivo. Valeika e Trazzi mettono a segno una serie di giocate importanti, che tengono i cittadini sotto alle 20 lunghezze di distacco. La tripla di Arici porta il San Pio X sul -16 (49-65 al 35’) e scalda a dovere l’entusiasmo del pubblico di casa. Gli Stings reagiscono, ma i cittadini tengono alta l’intensità e con grande cuore riescono clamorosamente a riportarsi a soli 6 punti di distanza nell’ultimo giro di lancette dando vita a un finale incandescente. Nelle ultime azioni, però, i Jb Stings resistono e non concedono al San Pio X la clamorosa rimonta, finisce 62-72.

Domenica prossima il San Pio X affronterà un nuovo derby al PalaFarina contro Viadana, mentre i Jb Stings torneranno in campo giovedì sera a Sorbolo Mezzani con il Casalmaggiore.