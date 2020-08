Maxi-focolaio a Rodigo: 101 postivi su 422 refertati. Due ancora in ospedale

MANTOVA Sono saliti a quota 101 i contagiati da Covid-19 scoperti nell’azienda agricola Francescon di Rodigo. È il risultato degli screening che Ats Valpadana ha effettuato dopo che 97 operai positivi erano stati individuati nei giorni scorsi. Ieri sono stati eseguiti gli ultimi 200 tamponi ai lavoratori impiegati nei campi; questi si vanno a sommare ai 222 tamponi precedentemente eseguiti e già refertati, per un totale di 422 lavoratori testati. Complessivamente, ad oggi, sono quindi risultati positivi 101 soggetti sui 222 sottoposti al test, 100 dei quali operano in due capannoni dedicati al confezionamento ed all’imballaggio dei prodotti alimentari. Per quanto riguarda i lavoratori impiegati nei campi, attualmente solo uno di loro è risultato positivo sui 39 testati, in attesa degli esiti dei 200 tamponi effettuati ieri sui restanti addetti. Al momento, 8 persone risultano paucisintomatiche, mentre 2 pazienti sono ricoverati in ambiente ospedaliero. Continuano a pieno ritmo anche le inchieste epidemiologiche sui casi accertati ed i loro contatti stretti, per i quali è stato disposto l’isolamento domiciliare. Prosegue inoltre l’attività di verifica documentale e “sul campo” da parte del Servizio di Sicurezza e Prevenzione negli Ambienti di Lavoro (Psal) dell’Ats che ha effettuato i sopralluoghi in azienda, anche al fine di verificare le condizioni igienico-sanitarie, l’adozione e la corretta applicazione dei protocolli per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del covid. Sono in corso, peraltro, gli interventi di sanificazione straordinaria di tutti i locali dello stabilimento, che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Nel pomeriggio, i medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca), supportati dalle assistenti sanitari di Ats, si sono recati in un’altra azienda agricola mantovana (che non ha alcun collegamento col focolaio di Rodigo) per effettuare, nell’ambito delle azioni di prevenzione attiva, una sessione di screening nasofaringeo a 165 addetti. Sempre ieri l’Ats ha eseguito tamponi anche su circa 150 dipendenti dell’industria meccanica Raccorderie Metalliche di Campitello di Marcaria, dopo che l’azienda, come anticipato dalla Voce nell’edizione di ieri, aveva segnalato la positività di un proprio lavoratore.