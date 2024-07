Calcio serie B – Biancorossi al lavoro a San Lorenzo tra palestra e seduta tattica davanti a Piccoli. Artioli e Maggioni saltano l’amichevole

San Lorenzo Dorsino (Tn) Venerdì pomeriggio è iniziato ufficialmente il ritiro del Mantova sulle Dolomiti, a San Lorenzo Dorsino. L’arrivo di Burrai e compagni è stato accolto da centinai di bambini in festa per i propri idoli, pronti a chiedere selfie e autografi. Ma le sorprese non sono finite perché oltre all’accoglienza calorosa, è arrivato anche un colpo di mercato dal peso indiscusso: dal Monza è stato acquistato a titolo definitivo l’attaccante Leonardo Mancuso. Un colpo che il direttore Christian Botturi si è tenuto in tasca per oltre un mese e mezzo.

Nel frattempo, in vista dell’amichevole di oggi pomeriggio col Molveno, la banda di mister Possanzini si è dedicata alla palestra. Mentre nel pomeriggio è stata la volta della seduta tattica sul campo. Presente all’allenamento pomeridiano anche patron Filippo Piccoli.

Non saranno della partita a causa di un affaticamento muscolare il nuovo arrivato Federico Artioli e Tommaso Maggioni. Non sono stati convocati nemmeno Francesco Bombagi, Christian Celesia e Gaetano Monachello, che sono sulla lista delle cessioni in attesa di offerte da altre squadre. Nei giorni scorsi, per Bombagi, si è fatta avanti l’Altamura, squadra che milita in Serie C. Staremo a vedere se la trattativa andrà in porto. E’ arrivata una chiamata anche a Celesia dal Foggia, ma il terzino ha rispedito al mittente l’offerta. E adesso, sulle sue tracce, ci sarebbe il Carpi. La stessa società emiliana appena promossa in C che nelle prime settimane di giugno si era interessata a Monachello. Il bomber siciliano però l’aveva rifiutata, così come il biennale che pochi giorni fa gli ha offerto il Lumezzane. Nessuna news anche sul fronte Davide Bragantini: l’attaccante del Verona è partito in ritiro assieme ai gialloblù, di conseguenza bisognerà aspettare le mosse degli scaligeri.