Calcio serie B – Mantova tennistico: 6-1 al Castiglione per il Trofeo Pata

Molveno (Tn) Una goleada tira l’altra per questo Mantova che, si vede, ha voglia di giocare e divertirsi. Dopo le 9 reti al Molveno, ecco serviti i 6 al Castiglione. Il Trofeo Pata finisce dunque nella bacheca di viale Te, come da pronostico. Meno prevedibile il dominio a tratti inarrestabile dei biancorossi, che hanno mostrato un piglio convincente nell’approccio alla gara. Va detto che il Castiglione sceso in campo ieri a Molveno era una squadra molto diversa da quella che vedremo nel prossimo campionato di Eccellenza. I rossoblù si sono radunati pochi giorni fa appositamente per questa partita e ieri sono scesi in campo con tanti giovani e pochi big.