Calcio Serie C – Mantova, Ghisolfi e Cester per il centrocampo. Intanto quattro ex si accasano

MANTOVA Nel ritiro di Veronello il Mantova aggregherà uno dei due giovani della Primavera visti all’opera questa settimana. Si tratta di Alessandro Castellani, classe 2005, centrocampista. Con lui anche l’italo-rumeno Gabriele Argint (’06), mezzala, nella scorsa stagione in forza al Lugano. Nel frattempo Christian Botturi continua a guardarsi attorno, alla ricerca delle 3-4 pedine mancanti per completare l’organico. E proprio a centrocampo sembrano puntati gli occhi del dt, che segue con interesse Matteo Ghisolfi (’02) di proprietà della Cremonese; e Stefano Cester (’02) del Vicenza. Nella scorsa stagione i due hanno giocato in prestito rispettivamente al Giugliano e all’Arzignano.

Nel frattempo quattro ex calciatori biancorossi si sono ufficialmente accasati. Si tratta di: Matteo Gerbaudo, che da domani si allenerà col Piacenza; Matteo Pedrini, che cerca il riscatto a Forlì; Roberto Zammarini, che si è accasato al Catania; e Roberto Floriano, approdato al Desenzano in Serie D.