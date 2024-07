Calcio – Suzzara, per il passaggio di consegne si attende la manleva

Suzzara Era attesa per oggi la firma per il passaggio di consegne del Suzzara, ma nel tardo pomeriggio di ieri non era ancora stata annunciata la cosiddetta “manleva” da parte del presidente Enzo Palvarini, un atto fondamentale per consentire il subentro della nuova proprietà guidata da Antenore Pigozzi. Dunque le firme definitive, che erano attese per oggi, potrebbero slittare di almeno un giorno. Il tempo inoltre sta per scadere, visto che occorre iscrivere la società entro venerdì, pena la perdita di affiliazione nel campionato di Prima Categoria. Insomma, la situazione deve ancora sbloccarsi, secondo quanto è trapelato, e i tifosi attendono con apprensione novità.