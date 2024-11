Palazzo Te stacca 3356 biglietti. Al Ducale oltre duemila persone

MaNTOVA Mantova continua a brillare tra le mete culturali italiane, con i suoi tesori storici e artistici che attraggono migliaia di visitatori ogni mese.

I numeri di ottobre 2024 per Palazzo Ducale, e i musei civici testimoniano un’affluenza costante, confermando la città come polo d’eccellenza nel panorama turistico. Ottobre 2024 ha visto circa 21.000 visitatori a Palazzo Ducale, in perfetta linea con i dati dell’anno scorso, che registravano 21.800 presenze nello stesso periodo. Nella sola giornata di ieri, 1° novembre, oltre 2.000 persone hanno scelto di scoprire le sale del palazzo, segno di una continua e forte attrattiva.

Un trend che non accenna a diminuire, anzi si arricchisce di nuove opportunità per i visitatori, come afferma Stefano L’Occaso, direttore di Palazzo Ducale: «Palazzo Ducale si conferma straordinario attrattore turistico con i numeri di ottobre 2024, che confermano l’andamento dell’anno precedente. Ci avviciniamo a un week end lungo, che vede Palazzo Ducale eccezionalmente aperto anche lunedì 4, pronto ad accogliere il pubblico con i suoi capolavori – Mantegna, Rubens, Raffaello, Pisanello… – e con gli allestimenti inaugurati negli ultimi due mesi: la collezione di monete e medaglie della Banca MPS in Rustica, i camerini neoclassici dell’Appartamento Ducale e il Rinascimento al piano terra del Castello». Per Palazzo Te, i numeri mostrano una crescita significativa, trainata dalla mostra di Picasso: ottobre 2024 ha registrato ben 25.537 presenze, superando i 22.924 visitatori dello stesso mese dell’anno precedente. Anche in occasione della festività di ieri, Palazzo Te ha contato 3356 visitatori, dimostrando un trend positivo e una crescente attrattiva.

Il Tempio di San Sebastiano, parte del circuito dei musei civici, ha registrato 460 presenze, mentre il vicino Palazzo San Sebastiano (Maca) ha accolto 349 visitatori. Questi dati confermano l’interesse del pubblico verso un’offerta culturale diversificata, che coinvolge non solo le grandi istituzioni ma anche i musei di dimensioni minori, essenziali per comprendere appieno la storia e l’arte mantovana.«Un ottobre 2024 in crescita sul già molto positivo ottobre 2023, grazie anche alla mostra su Picasso.

Tra poco saranno pronte anche le nuove fruttiere, per nuovi eventi ed esposizioni – commenta il sindaco di Mantova Mattia Palazzi – Mantova sempre più si conferma come uno dei punti di riferimento culturali del Paese, con risultati crescenti anche sul fronte del turismo europeo e internazionale».

Antonia Bersellini Baroni