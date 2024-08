Ferragosto in autobus solo sulle linee urbane e con orario festivo

MANTOVA Apam informa che per l’intera giornata di giovedi 15 agosto 2024, giorno di Ferragosto, l’attività di trasporto pubblico sarà interessata da alcune modifiche. Il servizio di trasporto urbano sarà attivo e seguirà la programmazione dei giorni festivi, mentre il servizio di trasporto interurbano sarà completamente sospeso e riprenderà regolarmente mercoledì 16 agosto. Si segnala inoltre che venerdi 16 agosto l’Infopoint di piazza Cavallotti resterà chiuso per l’intera giornata e riaprirà regolarmente sabato 17 agosto. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al servizio di Customer Care – attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 19 – chiamando il numero 0376230339, scrivendo via WhatsApp al numero 346 0714690, scrivendo a customer.care@apam.it o attraverso le pagine ufficiali di Apam su Facebook, Twitter e Instagram.