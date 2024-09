Canoa – Canottieri, Ballarini vince il titolo tricolore Cadette nel K1 500

Milano Ieri è andata in scena la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti nel bacino dell’Idroscalo. Grande festa in casa Canottieri Mincio per l’ennesimo oro di Marianna Ballarini (in foto): ha vinto il titolo tricolore nel K1 500 e si conferma la più forte cadetta B d’Italia. La seconda si è classificata a più di 7 secondi, un abisso. Emma Rodelli invece è rimasta fuori dalle finali sui 1000 e 500m, in entrambe col decimo tempo e prima delle escluse. Peccato perché da quattro giorni prende antibiotici per una tonsillite e ha perso diversi allenamenti negli ultimi 15 giorni. Andrea Alberini ha chiuso al quarto posto le semifinali del K1 e anche lui è rimasto fuori dalla finale per qualche decimo. Ha centrato invece l’ultimo atto nel K2 500 in coppia con Carlo Domiciano, terminando al settimo posto. Quarta piazza per Thomas Pasini nel K1 500 Cadetti B. E’ solo da elogiare dato che è stata la prima esperienza per lui su questa distanza e coi blocchi di partenza. Oggi ultima giornata di gare: dalle 8.30 il via alle batterie per poi dare spazio alle spettacolari finali sui 200m, dalle 14 alle 16.30.