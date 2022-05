Judo – Al maestro Serenelli la tessera dell’Associazione Stelle al Merito dello Sport

SOLFERINO Consegnata nei giorni scorsi al m° Vittorio Serenelli la tessera di socio della sezione di Mantova dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito dello Sport. Il tutto è avvenuto per volontà del presidente della sezione Ansmes virgiliana, Enzo Cartapati. I due si sono incontrati all’Agriturismo Le Sorgive di Solferino dove Serenelli è presidente e direttore tecnico del Judo Le Sorgive. Afferma Cartapati: «È stata per me l’occasione per visitare la bella struttura solferinese ove si tengono i numerosi corsi di judo per persone di tutte le età. Tra loro anche Daniel Anani, che è stato accompagnato e diretto da Serenelli alle Olimpiadi di Tokyo sotto la bandiera del Ghana. Il m° Serenelli mi ha illustrato in modo particolare il progetto dallo stesso ideato e denominato “Movi Mente”, rivolto soprattutto a ragazzi con qualche difficoltà di apprendimento scolastico, un’iniziativa di cui Vittorio va fiero».