Pallanuoto – Marchetti al Bologna in serie A1. “Grande occasione”

Bologna Il giovane mantovano Giacomo Marchetti è un nuovo giocatore della De Akker Bologna di A1. Classe 2003, debutta nella massima serie a soli 14 anni con la BPM Sport Management. Dopo il fallimento della società lombarda si trasferisce a Como e per tre stagioni disputa il campionato di serie A2 con i colori della Como Nuoto, dove ottiene il titolo di miglior cannoniere classe 2003 nella stagione 21/22. Fra l’altro è cugino della nuotatrice Rachele Regattieri, tesserata per il Team Legnano Nuoto. «Sono veramente contento di poter vestire la calottina del Bologna la prossima stagione – afferma Marchetti – Sono circa tre anni che non gioco in Serie A1 da quando è fallita la Sport Management, perciò sono contento di avere questa possibilità. È tanto che aspetto un’occasione del genere perché sono cresciuto negli ultimi anni grazie ai tre campionati in A2 con la Como Nuoto e grazie soprattutto al mio allenatore Zimonjic. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare quello che valgo: ce la metterò tutta».