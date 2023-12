Pallavolo serie D m – Giazzi: “Le qualità del Top Team valgono più del decimo posto”

Cerese La seconda squadra del Gabbiano Top Team ha concluso il suo 2023 con la sconfitta interna per 3-0 contro la Duec Benelli Castelleone. Undici sono al momento i punti racimolati dai biancazzurri di Michele Giazzi, decimi in classifica. Alla ripresa delle ostilità, sabato 13 Gennaio, il Gabbiano sarà di scena ad Azzano Mella per rendere visita all’Effepi Soft, quinto e avanti di undici lunghezze. Un match sulla carta proibitivo. «Nonostante le difficoltà negli allenamenti – spiega il tecnico Giazzi – per la mancanza di alcuni giocatori che limitano l’affiatamento e la crescita costante della squadra, possiamo essere soddisfatti di quello che i ragazzi hanno fatto in questi mesi. Se analizziamo i tanti 3-2 e qualche trasferta affrontata in numero ridotto, abbiamo il rammarico di avere lasciato qualche punto per strada. La posizione di classifica non è consona alla forza della squadra, questo è certo».