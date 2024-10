Automobilismo Elms – Weekend sfortunato per Matteo Cressoni alla 4h del Mugello

SCARPERIA (Fi) Il pilota mantovano Matteo Cressoni lotta e si distingue tra i migliori della 4h del Mugello prima di concludere anzitempo la manifestazione in seguito ad un incidente. Lascia quindi con l’amaro in bocca il tracciato toscano che lo scorso weekend ha accolto il penultimo atto dell’European Le Mans Series. L’ex campione della serie ha recuperato con la propria Porsche #60 targata Proton Competition diverse posizioni durante il primo stint della giornata completando 50 minuti di guida e ben 24 passaggi sulla linea del traguardo. La vettura era riuscita a restare incollata al gruppo di testa in una prova caratterizzata da tante bandiere gialle ed anche da una breve sospensione in seguito ad un impatto proprio della Porsche #60. Non ci sono state fortunatamente conseguenze per Claudio Schiavoni, al volante dell’auto del team tedesco finita contro le barriere dopo un contatto con la Porsche #85 Iron Dames guidata da Rahel Frey. L’equipaggio ha dovuto arrendersi dopo poco più di due ore disputate, una vera e propria beffa visto l’ottimo passo mostrato sin dai test pre-evento di giovedì.

Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e Julien Andlauer, francese pilota ufficiale Porsche Motorsport che al Mugello non ha neanche guidato per un singolo giro, torneranno sicuramente all’attacco tra meno di un mese a Portimao in Portogallo con il chiaro intento di chiudere al meglio una stagione in cui non sono mancati episodi sfortunati come la foratura rimediata alla 4h di Spa.

«Dispiace sempre non terminare la gara – ha affermato Matteo – soprattutto dopo la rimonta che stavamo svolgendo. Sono contento che non ci siano state conseguenze per Claudio vista la violenza dell’impatto sul rettilineo principale, credo che avevamo la possibilità di contenderci qualcosa di importante questo fine settimana. Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e tutti coloro che sin da giovedì sono venuti a trovarmi al Mugello». Come già detto, il prossimo impegno in pista di Matteo Cressoni sarà in Portogallo il 19 ottobre per la disputa della 4h Portimao valida come atto conclusivo dell’European Le Mans Series. Successivamente, il mantovano tornerà in pista nel FIA World Endurance Championship con la 8h del Bahrain.