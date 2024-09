Nella rete delle città virgiliane anche Brindisi, patto d’amicizia con Mantova

MANTOVA La Rete delle città legate alla biografia e all’opera di Virgilio si arricchisce di una nuova protagonista: Brindisi, ultima tappa del percorso esistenziale del poeta dell’Eneide. La rete di “Città Virgiliane”, veicolo di promozione per l’eredità culturale del poeta mantovano e dei territori e luoghi legati alla sua vita e cantati nell’Eneide, è nata lo scorso anno, promossa dal Comune di Mantova, in collaborazione con la Associazione Culturale Rotta di Enea, itinerario culturale certificato dal Consiglio d’Europa nel 2021. Per celebrare questo nuovo ingresso è stato organizzato, ieri, il convegno “La Rotta di Enea a Brindisi: Brindisi, Mantova e la rete delle città virgiliane” che ha visto la partecipazione di numerose autorità, studiosi, accademici e studenti. La data scelta del meeting non è casuale, ma coincide con l’ultimo giorno della vita di Virgilio, che si spense nella città pugliese nel 19 a.C. di ritorno da un viaggio ad Atene. L’adesione di Brindisi alla Rete delle “Città Virgiliane” è stata celebrata, a conclusione del convegno, con la sottoscrizione di un manifesto dei valori, la “Carta di Mantova”, ispirato all’opera e al lascito spirituale di Virgilio, da parte del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e del vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli, presente alla cerimonia insieme alla coordinatrice delle città gemellate Maddalena Portioli. Inoltre, per suggellare tale momento, è stato siglato dalle autorità anche un Patto di Amicizia tra le due realtà. Per l’importante iniziativa era presente ed è intervenuto anche il presidente dell’associazione Rotta di Enea, Giovanni Cafiero. «Questo incontro rappresenta sia un punto di arrivo – ha detto Buvoli, sottolineando l’apertura del museo di Virgilio il prossimo 7 dicembre a Mantova – perché celebra “La rotta di Enea” e sancisce l’adesione della vostra bellissima realtà alla rete delle città virgiliane, aggiungendo ad essa valore e prestigio, ma è anche una partenza perché è un passo fondamentale per ampliare e consolidare le relazioni culturali e turistiche tra Mantova e Brindisi». Con Brindisi sale dunque a 15 il numero dei Comuni che finora hanno aderito alla rete delle Città Virgiliane. «L’importante iniziativa – ha detto Marchionna – che unisce Brindisi a Mantova nel nome di Virgilio mostra come la cultura superi i confini creando connessioni tra storie e luoghi. L’incontro rafforza i valori che sostengono la candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027».