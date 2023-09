Tamburello Serie A maschile – Guidizzolo passa al tie-break (1-2) in quel di Solferino

SOLFERINO Penultima giornata della massima serie. Al Guidizzolo va il derby con il Solferino. Un successo che ormai non aveva nulla chiedere alla classifica, visto che i discorsi scudetto sono terminati sabato con il successo del Castellaro. I ragazzi di Tiberio Biagi si sono imposti al tie-break.

«Abbiamo giocato male nel primo set – spiega il presidente del Solferino, Mario Spazzini – Ci siamo ripresi nel successivo parziale, anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo e il Guidizzolo si è avvicinato. Poi abbiamo perso il tie-break. Peccato per come è andata». Replica per gli ospiti il presidente Grandi: «Gara giocata a viso aperto dalle due squadre. Un derby all’insegna del divertimento che abbiamo chiuso col successo». Tornando a sabato, il Castellaro di Luca Baldini e del patron Arturo Danieli, vincendo il derby di Cavriana, ha messo in bacheca il sesto Tricolore della sua storia, con una giornata di anticipo rispetto alla conclusione della stagione regolare. Sempre sabato, il Ceresara di Grandelli ha fatto suo il derby col Castiglione di Ruffoni che ha pagato a caro prezzo l’uscita nel primo set di Belluardo.