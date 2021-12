Tennis Tavolo – Ennesimo en plein della PaninoLab

MANTOVA Ennesimo en plein per la PaninoLab Bagnolese. In B1 vittoria sofferta per 5-3 contro Treviso, grazie alle doppiette di Margarone e Sanzio a cui si è unito il punto del sempre presente Capra. In B2 vittoria agevole per 5-1 con le doppiette di Benevelli e Conciauro. Il quinto punto è stato firmato da Carraresi. Vittoria complicatissima della squadra di C2, che si impone per 5-3 su un battagliero Saló. Mattatore della sfida è stato Maffei che ha siglato tre punti. Un punto a testa per Frignani e Valentino. La D1 è sempre più a marca Bagnolese: primi in classifica i virgiliani che ottengono il quinto successo consecutivo sul San Michele. Doppiette di Remelli e Tasselli a cui si aggiunge il punto di Magnani. Ecco la D2: vittoria per 5-1 con il Marco Polo B. Doppiette di Renso e Michelini a cui si aggiunge la vittoria all’esordio stagionale di Marchetti. D3: grande vittoria per 5-0 a Castel Goffredo. Doppiette di Wang Jianfeng e Picchioni. Il capitano Pino Ventola chiude il cerchio, dando il consueto apporto. Passiamo alla Brunetti Castel Goffredo. Sabato scorso pareggio del team di A2 a Sarmeola (Pd) con il Vergati 3-3. In C1 maschile Castel Goffredo ha prevalso a Vicenza con i locali per 5-3. Nella D1 Maschile le cose non sono andate benissimo: a Pisogne 5-3 per il Camuno. Domenica la D2 Young, nel concentramento a Castel Goffredo, ha rifilato una cinquina al Coccaglio. Nella D2 maschile, a Castel Goffredo, altro successo sul Coccaglio per 5-2. Nella D3 maschile ko 5-0 nel derby con la PaninoLab Bagnolese.