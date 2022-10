Georgiano irregolare in auto con patente russa falsa

MANTOVA Negli scorsi giorni la Polizia di Stato di Mantova ha controllato un soggetto alla guida di un autoveicolo in possesso di una patente di guida russa che, alla luce dei primi accertamenti esperiti, in ipotesi accusatoria è apparsa falsa. Oltre a ciò, lo stesso è stato riscontrato inottemperante ad un precedente provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Milano, con la conseguenza dell’adozione di

un ulteriore provvedimento di espulsione da parte del Prefetto della città virgiliana.

Nel dettaglio, una pattuglia della Squadra Mobile in abiti civili, nell’ambito dei consueti servizi riservati di controllo del territorio disposti dal Questore, si trovava a Casteldario quando intercettavA il transito di un’auto sospetta che procedeva ad alta velocità. All’immediato controllo si riscontrava che a bordo della stessa viaggiavano due cittadini georgiani. Il susseguente fotosegnalamento operato da personale della Polizia Scientifica ed il controllo dei documenti mediante apparecchiature specializzate, ha fatto ipotizzare la falsità della patente del guidatore e l’irregolarità dello stesso sul territorio nazionale, per cui è stato operato il sequestro della patente di guida e il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova. Il soggetto, che è da considerarsi innocente sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, è stato sanzionato amministrativamente, in concorso con la Polizia Stradale, con quanto previsto dall’art. 116 del Codice della Strada, ovvero il pagamento di una somma da 5.100,00 euro a

30.599,00 euro ed il fermo amministrativo del veicolo.