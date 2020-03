Coronavirus, in Lombardia arriva l’esercito. Fontana: “Il governo ha concesso 140 militari per tutto il territorio. Troppo pochi”

MILANO – Sul territorio lombardo 140 militari per fare osservare le restrizioni. Lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Non sono ovviamente sufficenti per coprire tutto il territorio ma almeno siamo stati ascoltati dal governo. Credo infatti che per poter iniziare a ragionare su un controllo decisivo si debba aggiungere uno zero a quella cifra. Comunque oggi pomeriggio (20 marzo) presenterò un documento al presidente del consiglio Conte dove ci sono le richieste avanzate anche da tutti i sindaci lombardi. I numeri dei contagiati e dei decessi sono ancora troppo alti. Occorrono restrizioni ancora più dure”.