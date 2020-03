MANTOVA Sono 1634 i contagi in provincia di Mantova con un +52 rispetto a ieri. In sostanza una leggera flessione della curva dei positivi così come una riduzione anche nei decessi che sono stati tre nell’arco di 24 ore tra la serata di domenica e l’altro ieri in ospedale ai quali se ne aggiungono altri tre registrati all’istituto Mazzali durante il fine settimana che portano a oltre 130 le vittime mantovane di coronavirus.