Tatuatori in campo: 2mila e 500 euro alla Croce Verde

MANTOVA Anche i tatuatori in campo per l’emergenza sanitaria. Artisti dell’inchiostro infatti la scorsa settimana hanno organizzato un’asta nel corso della quale, sui social network, sono stati raccolti 2mila e 500 euro che sono stati donati alla Croce Verde di Mantova. Qualche tempo fa simile asta, alla quale avevano partecipato anche tatuatori mantovani, era stata organizzata in favore della Croce Rossa di Brescia. Per il prossimo futuro non sono escluse ulteriori iniziative sempre per Mantova.