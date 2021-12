Covid, vigilia da record: 374 nuovi contagi

MANTOVA Il “giorno dopo ” il primo caso di variante Omicron nel Mantovano ha portato un nuovo picco stagionale di contagi in 24 ore nella nostra provincia. Sono 374 i nuovi casi registrati nel giorno della vigilia di Natale. Per trovare un numero così alto di contagi in una sola giornata bisogna tornare indietro allo scorso mese di marzo. L’area del capoluogo e dell’hinterland continua ad essere nell’occhio del ciclone di questa quarta ondata con 110 casi in 24 ore. Mantova il comune più colpito con 43 nuovi casi, ma facendo le debite proporzioni tra casi e popolazione le percentuali si impennano a Curtatone (+26), Borgo Virgilio (+10), San Giorgio Bigarello (+17) e Porto Mantovano (+14). Contagi in forte ascesa anche nell’Alto Mantovano con il picco di Castiglione (+28) e Castel Goffredo (+12). Numeri in aumento nell’Oglio Po a Viadana (+15) e Marcaria (+14). Nel Basso Mantovano è Suzzara il comune più colpito ieri con 15 nuovi casi. Nell’ultimo mese nella nostra provincia sono stati registrati 4.451 nuovi contagi.

Di seguito il dettaglio comune per comune.