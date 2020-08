Viadana, scuola: “Offerta formativa di qualità e sicurezza”

VIADANA Da una parte la programmazione in essere per il prossimo anno scolastico – in linea con le ultime disposizioni in materia di Covid-19 – e dall’altra interventi di carattere economico per supportare le famiglie.

«Anche grazie alla coordinatrice Alessia Bottoli – ha sottolineato l’assessore all’istruzione Ilaria Zucchini in riferimento al nido comunale – e tutto il personale educativo, è stato redatto un progetto che ha visto fasi di verifica del servizio stesso. L’anno scolastico partirà, infatti, con alcune novità legate all’emergenza Coronavirus, garantendo in ogni caso un’offerta formativa di qualità. Rimane alta l’attenzione nei confronti della tutela della salute degli utenti, del personale implicato e, quindi, di tutta la comunità».

L’esponente dell’esecutivo ha proseguito illustrando le misure economiche per supportare i genitori dei bambini frequentanti la materna comunale: «Ancora una volta, la giunta ha aderito alla misura “Nidi Gratis – Bonus 2020/2021”, a sostegno delle famiglie per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia e rispondendo al bisogno di conciliare vita e lavoro».

Per questo nuovo anno educativo, la misura coprirà la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro. Per ottenere l’azzeramento della retta è necessario avere anche il Bonus Inps Asili Nido seguendo le modalità specificate sul sito dell’Inps. La misura è destinata ai nuclei familiari che sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili Inps, ovvero superiore a 272,72 euro; hanno figli di età compresa tra 0-3 anni; hanno un Isee inferiore o uguale a 20mila euro. La domanda di contributo dovrà essere presentata dalle famiglie tramite il sistema informativo bandi online regionale dalla data di apertura della relativa procedura.

Lorenzo Costa