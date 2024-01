Commercio: fondi fantasma per negozi fantasma in centro

MANTOVA Era un Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) che svolgono vendita al dettaglio di beni o servizi, somministrazione di cibi e bevande e prestazione di servizi alla persona. Tra fondi regionali e comunali a disposizione c’erano 150mila euro, con possibilità di attingerne per 15mila a singola nuova attività che ne facesse richiesta. Il risultato, malgrado le proroghe alle domande concesse nel tempo, non ha soddisfatto le attese: nessuna richiesta e ovviamente nessuna assegnazione.

Insomma, il “Magnete Duc” per attrarre imprese e consumatori nel centro di Mantova presentato dal Comune al Pirellone non ha dato gli esiti sperati. Ne prende atto il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pier Luigi Baschieri che a questo punto interpella l’amministrazione comunale.

Lo scopo? Quantomeno – scrive Baschieri al sindaco Mattia Palazzi e all’assessore al commercio Iacopo Rebecchi, di specificare «quale sia il valore aggiunto nell’avere affidato ad un manager, in questo caso la società Abstract Srl, lo sviluppo del Distretto urbano del commercio (Duc) e il rilancio del centro storico cittadino sotto il profilo commerciale».

Non solo: Baschieri chiede ai titolari di via Roma di descrivere «quale sia il vero progetto di Abstract Srl per rilanciare il commercio cittadino e quali iniziative concrete siano state messe in campo dal suo affidamento ad oggi».