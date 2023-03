Il Covid è sparito dalle scuole mantovane: solo 4 alunni positivi

MANTOVA È quasi ufficiale: il Covid è sparito dalle scuole del Mantovano. Dall’ultimo aggiornamento di Ats Val Padana sulla situazione scolastica risultano complessivamente 4 alunni positivi fra tutti gli istituti della nostra provincia, dalle scuole materne alle superiori. Due di questi sono bambini delle materne, mentre gli altri due frequentano elementari e superiori. Su un totale di oltre 45mila studenti la percentuale degli attualmente positivi è praticamente pari a zero, come lo è per il personale scolastico (nessuno attualmente positivo) e per le classi in autosorveglianza, anche queste a zero sia come numero che percentuale. Un anno fa nelle nostre scuole gli alunni positivi erano 421 di cui 315 in quarantena per 27 classi in autosorveglianza, mentre era molto basso il numero di operatori scolastici positivi al Covid: 4 alla data del 27 marzo 2022.