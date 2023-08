Oltre 7mln di euro per il Belfiore Look nuovo, ma ora il trasloco

MANTOVA Quarantadue milioni e mezzo di euro di lavori in corso nelle scuole mantovane. Ieri mattina, il presidente della provincia Carlo Bottani, accompagnato dai tecnici provinciali, ha fatto il punto riguardo lo stato degli interventi agli edifici scolastici di competenza provinciale (le scuole secondarie di secondo grado) illustrando l’imponente piano dei lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, recupero degli spazi didattici (o del complesso scolastico) che verrà operato nelle strutture di scuola secondaria della provincia. Il piano è stato presentato durante un sopralluogo presso la struttura cantierata del liceo Belfiore di Mantova. Il presidente Carlo Bottani: «Tra quelli presenti, assieme al recupero dell’Istituto Strozzi di Palidano, è l’intervento più significativo, più importante. Un’ottimizzazione che operiamo nella consapevolezza che la curva degli alunni secondari di secondo grado è in crescita : la provincia si è impegnata dal punto di vista economico per gli alunni e docenti negli edifici di sua competenza. Oggi diamo continuità di un lavoro enorme, grazie a Edilcostruzioni Modenese (la ditta con incarico i lavori ndr)». E aggiunge: « Per noi è fondamentale il rispetto dei tempi nel cronoprogramma ideato e sappiamo che l’aumento delle materie prime e le difficoltà di reperimento delle materie stesse, veniamo da anni impegnativi del 110% e i problemi continuano». L’intervento del liceo Belfiore ha un valore complessivo di 7.285.801 euro, finanziato da fondi del Pnrr. La preside Cristina Patria: «Abbiamo davanti un periodo impegnativo: docenti e famiglie dovranno adattarsi. Tra poco ci trasferiremo nella sede del Mantegna di via Guerrieri Gonzaga. Ma davanti a noi abbiamo prospettive rosee: una struttura moderna, rinnovata e sicura. Come scuola faremo il nostro con i fondi ricevuti da PNRR e lavoreremo per offrire un’offerta didattica più qualificata (nuovi laboratori)”. Alessandro Gatti, dirigente area edilizia: « Qui c’è da considerare anche una riqualificazione energetica importante e, guardando il rendering, anche il campo da basket sul tetto: nascerà una nuova scuola. Inoltre, sul piano sostanziale, in tutti interventi di PNRR siamo al passo e per la ditta che opera nel cantiere Belfiore, c’è un premio per velocizzazione del cronoprogramma. (4.800 euro di benefit per ogni giorno “guadagnato” sulla tabella di marcia ». La consegna lavoro è avvenuta venerdì scorso, adesso canterizzazione vera dopo ferragosto. I lavori si concluderanno a marzo 2025.

Antonia B.Baroni