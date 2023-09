Calcio Serie C – Il cammino d’ottobre del Mantova in campionato e Coppa Italia

MANTOVA La Lega Pro ha reso noto il calendario con date e orari dalla sesta all’11esima giornata di campionato, nonchè il programma della Coppa Italia che partirà il 4 ottobre.

Per quanto riguarda il campionato, trovate riassunti nella tabella gli impegni del Mantova. La curiosità è che i biancorossi non scenderanno mai in campo alla domenica. L’attesa partita con la Triestina si giocherà venerdì 29 settembre alle 20.45, probabilmente a Fontanafredda; l’alternativa è Lignano Sabbiadoro, non certamente Trieste viste le condizioni del terreno di gioco dello stadio Rocco. In notturna anche le gare interne con Alessandria e Pro Vercelli.

E veniamo alla Coppa Italia. Il Mantova giocherà mercoledì 4 ottobre in casa contro la Pro Patria. Da definire l’orario: probabile nel tardo pomeriggio o in notturna. La gara è secca: in caso di parità al 90’, sono previsti i supplementari ed eventualmente i rigori. Il Mantova sa già che, se passerà il turno, affronterà il Vicenza al Menti. Interessante far notare che, in caso di ulteriore qualificazione, i biancorossi giocherebbero al Martelli sia gli ottavi di finale che eventualmente i quarti (entrambi ad eliminazione diretta). La Coppa Italia mette in palio 5mila euro di premio alle 8 società che arrivano ai quarti di finale; 15mila euro alle quattro semifinaliste; 30mila euro alla seconda classificata; 60mila alla vincitrice. Il secondo turno si giocherà l’8 novembre, gli ottavi il 29 novembre, i quarti il 13 dicembre. Semifinali il 24 gennaio e 28 febbraio. Finale il 19 marzo e il 2 aprile.

IL CALENDARIO DALLA 6ª ALL’11ª GIORNATA

Triestina-MANTOVA

venerdì 29/9, ore 20.45

MANTOVA-Alessandria

venerdì 6/10, ore 20.45

Pro Patria-MANTOVA

sabato 14/10, ore 14

MANTOVA-Novara

sabato 21/10, ore 18.30

MANTOVA-Pro Vercelli

martedì 24/10, ore 20.45

Virtus Verona-MANTOVA

sabato 28/10, ore 16.15