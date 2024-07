Stragi del sabato sera, ritirate tre patenti per guida in stato di ebbrezza

MANTOVA La Polizia Stradale di Mantova, nella notte di sabato, ha effettuato un’estesa attività di controllo finalizzata alla prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Nello specifico sono stati effettuati accertamenti agli utenti della strada, volti al contrasto della guida in stato di ebrezza alcolica che, giova ricordare, è tra le principali cause dei sinistri stradali che molto spesso coinvolgono giovani vittime.

Lo svolgimento di questa attività, prevista anche per i prossimi weekend, ha avuto luogo simultaneamente in vari punti della provincia mantovana, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e della movida.

A questo servizio hanno preso parte 3 equipaggi della Polizia Stradale di Mantova e uno della Polizia Stradale di Cremona, giunto sul territorio per implementare i controlli in un rapporto di collaborazione e interscambio professionale, per un totale di nr. 15 operatori impiegati.

Tale operazione, coordinata in prima persona dal Vice Questore Laura Patrizi, Comandante della Polizia Stradale di Mantova, ha permesso di controllare 78 veicoli e oltre 100 persone.

Nel corso degli accertamenti sono state ritirate 3 patenti di guida per stato di ebrezza alcolica dei conducenti, tra i quali un conducente che circolava con un valore oltre il doppio del limite consentito e senza aver mai conseguito l’abilitazione alla guida.

Inoltre dai controlli sono emerse altre contravvenzioni al codice della strada, anch’esse sanzionate.

Le varie campagne di controllo e prevenzione, nelle quali la Polizia Stradale di Mantova è impegnata nel territorio provinciale, continueranno per tutta l’estate.