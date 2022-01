Un quarto dei pazienti degli ospedali di Asst Mantova è positivo al Covid

MANTOVA Resta stabile la situazione ospedaliera per quel che riguarda i pazienti ricoverati per Covid nel Mantovano, dove si è passati dai 144 di inizio settimana ai 142 di ieri. Una situazione che a fronte del numero sempre alto sebbene in costante calo di contagi giornalieri, conferma la permanenza della Lombardia in zona gialla anche per la prossima settimana, come annunciato ieri dal presidente della regione Attilio Fontana. I due ricoveri in meno riguardano l’area per pazienti acuti di Asst Mantova, che attualmente ospitano 103 persone. Resta invece invariato il numero di pazienti in Rianimazione Covid: 10 come già lunedì scorso, mentre in terapia sub-intensiva (Utir) al momento ci sono 9 ricoverati. Stesso numero di inizio settimana anche per quel che riguarda il numero complessivo di ricoveri nell’area per sub-acuti: 39 tra Bozzolo e Viadana. Di questi 142 pazienti, 32 (22,5%) si sono scoperti positivi mentre erano già ricoverati in altri reparti per altre patologie. Per mantenere aperti tutti i reparti, Asst Mantova ha disposto che questi positivi restino nel reparto di degenza in regime di isolamento. Delle 594 persone attualmente ricoverate negli ospedali di Asst Mantova, i 144 positivi al Covid rappresentano, quindi con una percentuale del 23,9%. quasi un quarto del totale.