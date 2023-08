Una lunga settimana di disagi per rifare il manto a via Cavour

MANTOVA Era da tempo segnalato ai primi posti nell’elenco delle priorità per quanto riguarda lo stato manutentivo dell’asfalto, e adesso il Comune ha dato finalmente il benestare al rifacimento del manto bituminoso di via Cavour. Una settimana di lavori che partirà a fine mese, con gli inevitabili ma necessari incomodi per i residenti e per tutti coloro che attraverso la via vorranno reimmettersi nel cuore della città per trovarne la via d’uscita.

Da domani, mercoledì 30 agosto, e sino a martedì 5 settembre, sarà infatti modificata la viabilità in via Cavour nel tratto compreso tra via Sant’Agnese e via Virgilio.

Il programma stilato dalla Tea, che eseguirà i lavori di manutenzione stradale, verrà scandito secondo un breve cronoprogramma che comporterà comunque una sensibile modifica della viabilità.

Dal 30 agosto sino al primo di settembre saranno eseguiti i lavori per la nuova asfaltatura, e nei giorni successivi, entro il 5 del mese entrante sarà rifatta anche la segnaletica orizzontale.

Nel tratto terminale della via ricompreso fra via Dario Tassoni e via Virgilio, comunque verrà garantito il doppio senso di marcia con l’utilizzo dei movieri che daranno possibilità ai veicoli in transito di raggiungere le proprie destinazioni.

Nel breve tratto viabilistico che separa vicolo sant’Agnese da via Virgilio verrà infine garantita la viabilità a senso unico. Scatterà in ogni caso il divieto di sosta con la rimozione coatta per tutti i veicoli in sosta che potrebbero interferire con le operazioni di cantiere, fermo restando che per i residenti saranno in ogni caso ammessi i necessari benestare di transito, e gli stessi potranno accedere alle proprie abitazioni e ai passi carrai.

Valentina Fasciani