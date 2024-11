Vendevano prodotti tecnologici contraffatti, denunciati due napoletani

MANTOVA Nei giorni scorsi alcune telefonate giunte alla caserma dei Carabinieri di Porto Mantovano hanno permesso, a quei militari, di effettuare una brillante operazione di servizio, sequestrando vario materiale elettronico e denunciando due napoletani di 40 e 47 anni, già noti alle Forze dell’Ordine.

Alcuni titolari di aziende con sede nel comune di Porto Mantovano, hanno ricevuto la gentile visita di due venditori “porta a porta”. I venditori partenopei, dalla brillante parlantina, hanno però attirato l’attenzione dei titolari delle ditte visitate, i quali hanno ritenuto utile avvisare i Carabinieri del luogo per queste vendite sospette.

Grazie ai minuziosi indizi forniti ai Carabinieri, nello stesso comune di Porto Mantovano i militari riuscivano ad intercettare l’autovettura utilizzata dai venditori. Dopo un controllo ed una accurata perquisizione, i militari rinvenivano 1 tablet Apple Pro 11, 2 Iphone 16 Pro Max, 3 cuffie Apple, 1 Apple watch, tutto materiale risultato falso.

Venivano rivenute dai militari anche svariate fatture intestate a noti marchi, falsificate proprio per indurre in errore gli eventuali acquirenti e procurarsi così ingiusti profitti, cercando di spacciare i prodotti falsi per originali.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri, ed i 2 soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e falsità materiale in concorso.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza dei soggetti, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.