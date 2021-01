Live ad Asola: “Tante Storie. Il cinema alla conquista delle biblioteche”

ASOLA – Si terrà oggi dalle ore 18.30 un appuntamento della rassegna in diretta streaming “Tante Storie: Il cinema alla conquista delle biblioteche” con i docenti Maura Gancitano e Andrea Colamedici promossa dalla Rete Bibliotecaria Mantovana. Titolo dell’incontro è “Cattivi: la strega. Maleficent e la Trasformazione della Rabbia”.

Che cos’è il male? È vero il principio socratico secondo cui “Nemo sua sponte peccat”, ossia nessuno compie il male volontariamente? La cattiveria è quindi soltanto una conseguenza dell’ignoranza? O può essere anche figlia della conoscenza? Nel corso della conferenza si proverà a rispondere a queste domande analizzando il modello di antagonista del cinema: la Strega. L’incontro si svolgerà in modalità online sulla piattaforma GoogleMeet. Per info e prenotazioni: rbm@retebibliotecariamn.it.