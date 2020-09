Portate ricordi a San Sebastiano

MANTOVA All’interno della rassegna di eventi Fattidicultura2020 debutta Venerdì 25 Settembre 2020 alle ore 09:45 e con replica alle ore 21.15 presso il Tempio di San Sebastiano a Mantova “PORTATE RICORDI – il tempo ci conduce, non ci trascina”: spettacolo co-prodotto da Teatro Magro, Zero Beat e Charta. Gli spettatori sono invitati a sedere a tavola con gli attori oppure possono stazionare in piedi e seguire il filo del discorso, che si dipana per immergersi in altre dimensioni parallele. Dall’aneddoto tragico all’episodio comico, in questo excursus si raccolgono pieghe del quotidiano: un viaggio spettacolare negli archivi fotografici della nostra storia per ritrovare il tempo del ricordo. “Il banchetto è finito e sono rimasti solo scarti da ricolorare, ricomporre, rimontare e ri-contestualizzare: avanzi, campioni di istantanee fotografiche, tutti appartenenti a un immaginario visivo.”