Concerto di presentazione del disco “Fantasia – Mozart on the organ”

RONCOFERRARO Domenica 27 ottobre 2024 alle 18.00, nella chiesa parrocchiale di Governolo verrà presentato in prima assoluta il nuovo disco intitolato “Fantasia – Mozart on the organ”. Il cd, pubblicato dall’etichetta internazionale Brilliant Classics (Olanda), è stato inciso sul prezioso organo Montesanti (presso la Chiesa di Governolo) a Marzo 2024 per mano del Maestro Manuel Tomadin, brillante esecutore e vincitore di numerosi concorsi organistici internazionali, attualmente docente di organo e composizione organistica al conservatorio di Trieste. Mozart e Montesanti sono il fil rouge di questo progetto, un incontro geografico e musicale fra Mantova e Salisburgo che trova Governolo come punto mediano. Tomadin, al termine della sessione di incisione, afferma con stupore che fra le sue (numerose) ndr. incisioni trova questa forse la più avvincente, complice l’uso di uno strumento con caratteristiche foniche assolutamente atipiche. Festa grande, dunque, per la comunità governolese che si raccoglie sotto il suo monumentale organo per celebrare questa iniziativa di rilevante importanza storica e musicale.