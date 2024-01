Doposcuola a Breda, il Comune implementa i servizi alla coop “Le Tate”

SABBIONETA – Il Comune è stato costretto a chiedere una aumento delle prestazioni alla cooperativa “Le Tate” di Colorno per garantire il servizio di doposcuola a Breda Cisoni, che riguarda gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado.

La società di servizi per l’infanzia, infatti, è coadiuvata nel compito da due volontari del servizio civile attivi presso il Comune, uno dei quali ha certificato la propria interruzione poco prima di Natale. Di qui la necessità di sostituire con urgenza il dimissionario facendo ricorso sempre alla cooperativa, che ha messo a disposizione un altro dipendente da qui fino al giugno prossimo, con un aggravio di spesa di circa 7mila euro.

L’incarico affidato alla cooperativa “Le Tate” di Colorno prevede una adeguata sorveglianza degli studenti e l’affiancamento ai ragazzi durante la compitazione in orario pomeridiano, e più precisamente dalle ore 14 alle 16.30.