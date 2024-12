Elementari di San Martino dall’Argine, ok al recupero per 470mila euro

SAN MARTINO DALL’ARGINE – L’amministrazione comunale di San Martino dall’Argine, a cui fa capo il sindaco Alessio Renoldi ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di realizzazione di una copertura scatolare volta a migliorare la stabilità antisismica della scuola elementare Cristoforo Colombo. L’intervento ammonta a una spesa complessiva di 470mila euro, per la quale il Comune di San Martino Dall’Argine sta provvedendo a richiedere un contributo sul «Fondo unico per l’edilizia scolastica» pari a 376mila e 200 euro. Per capire se il progetto potrà essere o meno finanziato occorrerà di conseguenza attendere il risultato del bando. L’intervento intende realizzare una copertura scatolare dell’edificio in grado di migliorare la risposta sismica di quest’ultimo. Parallelamente all’approvazione del progetto di fattibilità, gli uffici comunali hanno caricato all’interno del sito del Comune tutta la documentazione relativa l’intervento di miglioramento sismico dell’edificio scolastico, la stessa da presentare alla domanda di contributo a cui parteciperà anche l’amministrazione Renoldi. L’obiettivo è quindi quello di rendere maggiormente sicura la scuola di San Martino, situata in pieno centro storico. Il Comune, una volta effettuata la domanda dei contributi che ammontano ad una cifra di 376mila e 200 euro attenderà l’esito del bando dedicato all’edilizia scolastica.