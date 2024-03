Governolo, inaugurato il polo di lettura comunale dedicato a Bruna Vicini

GOVERNOLO (Roncoferraro) – Nella giornata di ieri si è tenuta a Governolo l’inaugurazione della nuova biblioteca ospitata all’interno del polo culturale “Casoni” e la presentazione del potenziamento dei servizi multimediali rivolti all’utenza in un’ottica di promozione della lettura che abbracci tutte le fasce d’età. La struttura è stata dedicata alla compianta Bruna Vicini, per tutti Brunetta, volontaria del posto che ha dedicato gran parte della sua vita alla località rivierasca, partecipando attivamente a manifestazioni ludiche, culturali e per bambini. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Roncoferraro Sergio Rossi, degli assessori Roberto Archi e Sonia Pansera, dell’assessore del Comune di Mantova nonché presidente della rete bibliotecaria virgiliana Alessandra Riccadonna, della vicepresidente della cooperativa Charta Marianna Cancellieri e di Morena Stellini in rappresentanza del Comprensivo locale. Con loro anche Sandro Savi, consigliere comunale sempre attento alle iniziative tese all’arricchimento culturale e sociale del territorio. La rimodulazione degli spazi e la sistemazione dei nuovi arredi e delle nuove scaffalature è stata possibile anche grazie al contributo di 20mila euro arrivato dal bando “Città che legge 2022: realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura. Un progetto al quale Roncoferraro, ente capofila, aveva partecipato in sinergia con Ostiglia. «Uno degli obiettivi dei due Comuni era la valorizzazione dei rispettivi servizi bibliotecari, che ne amplierà le potenzialità e il raggio d’azione, al fine di raggiungere e coinvolgere nuovi pubblici di lettori; pertanto, per offrire anche alle zone periferiche la possibilità di fruire di uno spazio di incontro», ha commentato il sindaco Rossi. La biblioteca di via Matteotti punta a diventare un prezioso scrigno di conoscenza. «Crediamo fortemente in questi luoghi di cultura – ha aggiunto Marianna Cancellieri di cooperativa Charta -. Dal 2021 gestiamo la biblioteca “G. Zamboni” di Roncoferraro e siamo lieti di poter gestire anche i servizi bibliotecari di Governolo». Al termine dell’inaugurazione vi è stata la presentazione del libro “A la me manera”, raccolta di poesie dialettali e cartoline d’epoca di Bruna “Brunetta” Vicini curato dall’assessore Archi. Le iniziative sono proseguite nel pomeriggio con l’intervento della Rete Bibliotecaria Mantovana e di Coop Charta e lo svelamento del nuovo schermo saliscendi. Sono seguite le letture e i laboratori sull’ambiente dedicati a famiglie e bambini. Dalla prossima settimana, il polo culturale “Bruna Vicini” rimarrà aperto ogni martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Matteo Vincenzi